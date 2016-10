Kuifje-tekening geveild voor bijna miljoen

ANP Kuifje-tekening geveild voor bijna miljoen

BRUSSEL - Een tekening van Kuifje-schepper Hergé heeft 967.279 euro opgeleverd bij een veiling in Hongkong. Dat meldt het Brusselse veilinghuis Artcurial dinsdag.

Door ANP - 4-10-2016, 19:03 (Update 4-10-2016, 19:03)

Het betreft een studietekening met Chinese inkt voor een fresco in het cultureel centrum van Wallonië en Brussel in Parijs, waar de bekende personages uit de strips van Kuifje op staan afgebeeld. De opbrengst is een nieuw wereldrecord voor een naoorlogs werk van de in 1983 overleden Belgische kunstenaar, aldus het veilinghuis.

Een originele schets van het Kuifje-album Cokes in Voorraad leverde ruim 223.000 euro op.