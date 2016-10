Bejaarde die kunstwerk 'vernielde' vrijuit

ANP Bejaarde die kunstwerk 'vernielde' vrijuit

NÜRNBERG - Het was bedoeld als een kunstwerk, een kruiswoordpuzzel op groot formaat dat in het Neues Museum in de Duitse stad Nürnberg aan de muur hing. Een negentigjarige bezoekster ging het kunststuk onvervaard met een balpen te lijf en vulde met keurige blokletters diverse woorden in de puzzel in.

Door ANP - 4-10-2016, 17:17 (Update 4-10-2016, 17:17)

Justitie onderzocht de zaak en besloot na grondige afweging tot seponeren. Wat meetelde was dat het museum niet op een straf had aangedrongen. De bejaarde vrouw had ook al geen strafblad. De negentigjarige maakte in juli deel uit van een groep bejaarde bezoekers. Aan de bovenkant van het kunstwerk van Arthur Köpcke stond de uitnodigende tekst 'vul woorden in'. En dat deed de vrouw.

Het kunstwerk is privé-eigendom, en was uitgeleend en verzekerd voor 80.000 euro.