ANP Duitse justitie vervolgt Jan Böhmermann niet

MAINZ - Het Openbaar Ministerie in Duitsland vervolgt de komiek, presentator en schrijver Jan Böhmermann niet wegens belediging van een buitenlands staatshoofd. De Turkse regering had aangedrongen op vervolging van de 35-jarige komiek omdat hij president Erdogan zou hebben beledigd.

Door ANP - 4-10-2016, 16:09 (Update 4-10-2016, 16:21)

Böhmermann hekelde in maart in het tv-programma Neo Magazin Royale in een gedicht de Turkse leider. Hij vroeg zich hierin af of je Erdogan een geitenneuker en pedofiel mocht noemen. Zijn optreden zou hebben gedraaid om de vraag waar de grens tussen satire en smaad ligt. Onder anderen Erdogan zelf deed aangifte. Bovendien werd via diplomatieke kanalen druk uitgeoefend de komiek te vervolgen, iets waar bondskanselier Merkel geen bezwaar tegen had.

Een rechtbank bepaalde eerder dat de komiek beledigende delen van zijn gedicht niet meer mocht herhalen op straffe van een boete van 250.000 euro of zes maanden gevangenisstraf. De juristen van het OM in Mainz bepaalden dinsdag dat de woorden en vorm die Böhmermann had gebruikt niet ernstig genoeg zijn om hem voor de rechter te brengen. Belediging van een staatshoofd kan in Duitsland worden bestraft met maximaal twee jaar cel of een boete.

Jan Böhmermann raakte in het verleden al meerdere keren in opspraak wegens veronderstelde belediging.