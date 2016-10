Aanklager neemt stappen tegen stichting Trump

ANP Aanklager neemt stappen tegen stichting Trump

NEW YORK - De charitatieve stichting van Donald Trump, de Trump Foundation, overtreedt regelgeving voor stichtingen in de staat New York en daarom moet de 'Foundation' onmiddellijk ophouden fondsen te werven. Deze waarschuwing heeft een aanklager in New York gedaan. De Trump Foundation heeft in een reactie laten weten mee te werken aan het onderzoek.

Door ANP - 3-10-2016, 19:47 (Update 3-10-2016, 19:47)

De waarschuwing van het Openbaar Ministerie is van 30 september en is maandag door Amerikaanse media gemeld.

De Republikeinse presidentskandidaat Trump heeft zelf sinds 2008 geen geld meer gedoneerd aan de stichting. Het geld komt allemaal van derden en volgens sommige mediaberichten van mensen die Trump schuldig waren.