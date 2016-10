Te lage opkomst voor referendum Hongarije

ANP Te lage opkomst voor referendum Hongarije

BOEDAPEST - Het referendum in Hongarije over de door de EU opgelegde opnameplicht van vluchtelingen is ongeldig omdat de opkomst te laag is. Dat maakte de vicevoorzitter van de conservatieve regeringspartij Fidesz, Gergely Gurlas, zondag bekend op basis van een voorlopige uitslag.

Door ANP - 2-10-2016, 19:28 (Update 2-10-2016, 20:09)

Van de mensen die wel gingen stemmen, was het overgrote deel tegen die plicht. Aan het referendum nam rond de 45 procent van de 8 miljoen stemgerechtigden deel. 50 procent plus één stem was nodig om het referendum geldig te verklaren.

Uit een exitpoll blijkt dat zo'n 3,2 miljoen Hongaren 'nee' hebben gestemd, tegenover 168.000 ja-stemmers. Het aantal nee-stemmen was voor vicepresident Gergely Gulas reden om te spreken van een ,,verpletterende overwinning'', ondanks de lage opkomst.

De kiezers moesten zondag de vraag beantwoorden of de Europese Unie ook zonder toestemming van het Hongaarse parlement verplichte opname van vluchtelingen kan voorschrijven. Belangrijkste voorvechter van een 'nee' is premier Viktor Orbán, die met zijn campagne het antivreemdelingensentiment in het land aanjaagt. Volgens de Europese afspraken zou Hongarije 1294 vluchtelingen moeten opnemen.