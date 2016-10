Colombia stemt over akkoord met FARC

ANP Colombia stemt over akkoord met FARC

BOGOTA - De bevolking van Colombia kan zich zondag uitspreken over het vredesakkoord dat president Juan Manuel Santos na jaren onderhandelen in september in Cuba heeft gesloten met de FARC (Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia). De ooit op stalinistische leest geschoeide 'narcoguerrilla' heeft het einde van de Koude Oorlog overleefd dankzij drugscriminaliteit, ontvoeringen en een niets ontziende terreur die een afwijzing van het akkoord zondag logisch lijken te maken.

Door ANP - 2-10-2016, 5:26 (Update 2-10-2016, 5:26)

Maar het akkoord lijkt te worden aanvaard. Het land van bijna vijftig miljoen inwoners worstelt al veel langer dan het bestaan van de vijftig jaar oude FARC met een door geweld vrijwel ontoegankelijk binnenland. Vrede biedt niet alleen politiek, maar ook economisch een nieuwe horizon. Zelfs bevlogen bestrijders van de FARC binnen politie en strijdkrachten zien in het akkoord nieuwe kansen. Ze denken de drugscriminaliteit nu eens echt te kunnen aanpakken. De FARC beheerst naar schatting 40 procent van het terrein waar cocaïne vandaan komt en het wegvallen van de FARC zou een enorme slag betekenen voor de drugsbaronnen. Zij proberen FARC-commandanten met geld te werven, maar volgens defensieminister Villegas heeft de regering het allemaal in de hand.

Als de kiezers dat ook denken, wordt het akkoord zondag per referendum goedgekeurd. Wel moeten circa 4,5 miljoen kiezers, 13 procent van het totaal, op komen dagen, anders is het ongeldig.