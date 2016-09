Zwarte doos nog zoek na treinramp Hoboken

ANP Zwarte doos nog zoek na treinramp Hoboken

HOBOKEN - Het onderzoeksteam dat probeert de toedracht van het treinongeluk in de Amerikaanse stad Hoboken vast te stellen, is nog op zoek naar een tweede zwarte doos die onder het puin bedolven ligt. De trein met 250 passagiers reed donderdag in de ochtendspits met hoge snelheid het station nabij New York binnen, door vooralsnog onopgehelderde oorzaak. Daarbij kwam een 34-jarige vrouw op het perron om het leven en raakten meer dan honderd mensen gewond.

Door ANP - 30-9-2016, 20:03 (Update 30-9-2016, 20:03)

Het station was vrijdag voor al het treinverkeer gesloten. Dagelijks gebruiken ongeveer 60.000 reizigers het station. De National Transportation Safety Board (NTSB), die de toedracht onderzoekt, verwacht zeven tot tien dagen nodig te hebben om tot een eerste conclusie te komen.

Inmiddels is één zwarte doos teruggevonden. Het tweede exemplaar bevindt zich in het voorste treinstel, maar daar kunnen de speurders vanwege instortingsgevaar nog niet bij. Door de botsing stortte een deel van het dak van het station in en ontstond er een grote ravage.

De NTSB verwacht zaterdag zo ver te zijn met de opruimwerkzaamheden dat de ontbrekende zwarte doos kan worden geborgen.