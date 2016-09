Trump gooit sekstape in verkiezingsstrijd

ANP Trump gooit sekstape in verkiezingsstrijd

NEW YORK - Presidentskandidaat Donald Trump heeft vrijdag geprobeerd Hillary Clintons bondgenote Alicia Machado zwart te maken door de vrouw in verband te brengen met een sekstape. Machado werd deze week door Clinton opgevoerd in het eerste verkiezingsdebat. De Democratische presidentskandidate beschuldigde Trump ervan de voormalige Miss Universe (1996) voor Miss Piggy te hebben uitgemaakt wegens haar gewichtstoename.

Door ANP - 30-9-2016, 17:57 (Update 30-9-2016, 17:57)

Ook zou Trump haar ,,Miss Housekeeping'' hebben genoemd, verwijzend naar de Latijns-Amerikaanse achtergrond van de geboren Venezolaanse en naar het werk dat veel Latijns-Amerikaanse immigranten doen.

Sindsdien wordt Machado veelvuldig aan het woord gelaten in de Amerikaanse media. ,,The Donald" sloeg vrijdag terug met een twitterbericht: ,,Heeft oneerlijke Hillary de afgrijselijke (zie haar sekstape en haar verleden) Alicia M geholpen de Amerikaanse nationaliteit te krijgen, zodat ze haar kon gebruiken in het debat?"

Bedriegster

In een andere tweet verwijt Trump opponente Clinton ,,een slecht beoordelingsvermogen" door Machado te gebruiken in de verkiezingsstrijd. ,,Hillary is gebruikt door een bedriegster'', aldus de Republikeinse kandidaat. Trump was destijds organisator van de Miss Universe-verkiezingen en noemt haar nu ,,mijn slechtste miss U. aller tijden''. ,,Hillary portretteert haar als een engel, zonder haar verleden te controleren, dat vreselijk is.''

De tweets volgen op een slechte week in de peilingen voor Trump, die volgens vrijwel alle Amerikaanse media het eerste presidentiële debat overtuigend verloor van Clinton. Volgens peilingen wezen kiezers in ruime mate (61 procent) Clinton als winnaar van het debat aan.

Florida

Volgens de website Politico heeft Machado naakt geposeerd voor de Mexicaanse editie van Playboy, maar zou er verder geen pornografisch materiaal van haar bekend zijn.

Trumps aanval op Machado valt samen met nieuwe problemen in zijn campagne. Vrijdag namen twee kranten (USA Today en Arizona Republic) publiekelijk afstand van hem. In Florida stapte een vooraanstaand campagnemedewerkster op uit onvrede. Clinton leidt in die belangrijke ,,swing state'' met 4 procent, blijkt uit opiniepeilingen.