Bulgarije doet boerka in de ban

ANP Bulgarije doet boerka in de ban

SOFIA - Gelaatsbedekkende kleding is voortaan in Bulgarije verboden. Wie nog langer een boerka of andere gezichtsbedekking draagt, moet vrezen voor een boete van een paar honderd euro of een korting op zijn of haar uitkering.

Door ANP - 30-9-2016, 14:58 (Update 30-9-2016, 14:58)

Het boerkaverbod, zoals de maatregel in de volksmond heet, was een stokpaardje van de kleine, nationalistische regeringspartij Patriottisch Front. De maatregel zou nodig zijn om de dreiging van islamitisch geïnspireerd terrorisme het hoofd te bieden. Veel boerka's zijn er niet in het Bulgaarse straatbeeld, al kent het land wel een grote islamitische minderheid van vooral Turkse afkomst.

De politieke partij van de Turkse minderheid, de DPS, noemt het boerkaverbod een ,,initiatief van mensen die vijandig tegenover vreemdelingen staan''. Na de instemming van het parlement met de maatregel verlieten de DPS-leden de zaal.

Een soortgelijk verbod is al enkele jaren van kracht in onder meer Nederland en België.