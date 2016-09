Moskou wil weer vierpartijenoverleg Oekraïne

ANP Moskou wil weer vierpartijenoverleg Oekraïne

MOSKOU - Het Kremlin wil weer praten over de crisis in Oekraïne met Berlijn, Parijs en Kiev. Ze spraken elkaar voor het eerst in dit verband in 2014 in Normandië. Het vierpartijenoverleg heet daarom Normandië-formaat. Rusland keerde zich in augustus af van deze overleggroep, omdat Oekraïne zich schuldig zou hebben gemaakt aan het beramen van terroristische aanslagen.

Door ANP - 30-9-2016, 9:53 (Update 30-9-2016, 9:53)

Ruslands president Poetin heeft zich in een telefonisch gesprek met de Duitse bondskanselier Merkel bereid verklaard weer aan tafel te gaan met de groep, meldde vrijdag The Moscow Times. Het belangrijkste doel is erop toe te zien dat de vredesakkoorden van Minsk worden nageleefd door de strijdende partijen in Oost-Oekraïne. Moskou en Kiev beschuldigen elkaar ervan de afspraken van Minsk niet na te komen.