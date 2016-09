'VS op punt te stoppen met Syrië-overleg'

NEW YORK - De Verenigde Staten staan op het punt de gesprekken met Rusland over een wapenstilstand in Syrië af te breken. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry donderdag in Washington.

Door ANP - 29-9-2016, 18:55 (Update 29-9-2016, 18:55)

Volgens Kerry is doorpraten ,,irrationeel'' gezien de bombardementen die in Syrië plaatsvinden. Kerry doelde op de aanvallen op Aleppo. ,,Dit is een moment waarop we op zoek moeten naar alternatieven'', aldus de Amerikaanse bewindsman.

De VS hebben deze week al eerder gedreigd met het afbreken van de samenwerking met Rusland in Syrië. De landen praten al geruime tijd over een manier om vrede te stichten in Syrië.