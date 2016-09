Israël neemt afscheid van Peres

TEL AVIV - Israël is donderdag begonnen afscheid te nemen van Shimon Peres. De voormalige president ligt opgebaard in het Israëlische parlementsgebouw. Premier Benjamin Netanyahu en huidig president Reuven Rivlin legden donderdag een krans. Ook oppositieleider Yitzhak Herzog en parlementsvoorzitter Yuli Edelstein waren in de Knesset om Peres de laatste eer te bewijzen.

Peres wordt vrijdag ter aarde besteld en tientallen regeringsleiders zullen de ceremonie bijwonen. Onder anderen de Amerikaanse president Barack Obama vliegt voor de dienst naar Israël. Ex-president Bill Clinton kwam donderdag al aan en brengt donderdag nog een bezoek aan de Knesset. Vrijdag woont hij de dienst bij, ook namens zijn vrouw Hillary.

Bill Clinton was in de jaren negentig als president betrokken bij de totstandkoming van de Oslo-akkoorden. Voor het vredesakkoord kregen Peres, de toenmalige premier Yitzhak Rabin en de Palestijnse leider Yasser Arafat de Nobelprijs voor de Vrede.