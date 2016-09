Moskou vindt MH17-conclusies 'vooringenomen'

ANP Moskou vindt MH17-conclusies 'vooringenomen'

MOSKOU - Rusland is ,,teleurgesteld'' in het internationale onderzoek naar de ramp met vlucht MH17. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de conclusies woensdag ,,vooringenomen en politiek gemotiveerd''.

Door ANP - 28-9-2016, 16:21 (Update 28-9-2016, 16:21)

Volgens het departement hebben de internationale onderzoekers tegengehouden dat Rusland helemaal meedeed aan het onderzoek. Verder hebben de onderzoekers toegelaten dat Oekraïne ,,bewijsmateriaal verzon'' om de zaak in het voordeel van dat land te draaien. Het land hoopt dat nieuwe radarbeelden de onderzoekers zullen dwingen hun conclusies te herzien.

De belangrijkste conclusie van de onderzoekers is dat het toestel met een Russische Buk-raket is neergehaald. De raket werd gelanceerd in een gebied dat werd gecontroleerd door pro-Russische separatisten.