ANP Obama zet nominatie ambassadeur Cuba door

WASHINGTON - Als het aan president Barack Obama ligt, wordt Jeffrey DeLaurentis de eerste Amerikaanse ambassadeur in Cuba in ruim een halve eeuw tijd. De diplomaat geeft nu al leiding aan de vorig jaar heropende ambassade in Havana, maar om hem officieel tot ambassadeur te kunnen benoemen heeft Obama goedkeuring nodig van de Senaat.

Door ANP - 28-9-2016, 9:22 (Update 28-9-2016, 9:22)

Dat wordt een moeilijke opgave aangezien de Republikeinen de meerderheid hebben en tot nog toe niet bepaald enthousiast zijn over de normalisering van de banden tussen de VS en Cuba. In de Senaat zitten invloedrijke politici met Cubaanse ouders, zoals Ted Cruz en Marco Rubio, die vooralsnog tegen elke toenadering tot het communistische land zijn.

Maar Obama wil het toch proberen en heeft DeLaurentis nu officieel genomineerd. Hij noemt dat een ,,logische stap''. De VS en Cuba hebben sinds de revolutie van 1959 decennialang vijandig tegenover elkaar gestaan, maar herstelden vorig jaar de diplomatieke banden.