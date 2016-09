Israëlische ex-president Peres overleden

TEL AVIV - De voormalige Israëlische president en premier, Shimon Peres, is woensdag in Tel Aviv op 93-jarige leeftijd overleden. Peres stond aan de de wieg van de staat Israël en speelde als militair en politicus een cruciale rol in de vestiging van deze Joodse staat in Palestina. Hij kreeg op 13 september een zware beroerte en werd in een ziekenhuis in Tel Aviv opgenomen. Peres was in twaalf Israëlische kabinetten minister, twee maal premier en van 2007 tot 2014 president.

Hij was een architect van onder meer de aanval op Egypte in 1956, bekend als de Suez-oorlog, het Israëlische nucleaire programma, de vrede met Egypte (1979) en de vredesonderhandelingen met Palestijnen die in 1993 tot de akkoorden van Oslo leiden. Het jaar daarna kreeg Peres daarvoor samen met de Palestijnse leider Yasser Arafat (1929-2004) de Nobelprijs voor de Vrede.

Peres werd geboren in het destijds Poolse Wiszniew en verhuisde als kind van elf naar Palestina. In 1948 stapte hij aan de zijde van de Israëlische 'Vader des Vaderlands' David Ben Gurion (1886-1973) in de politiek. Hij was lid van de Arbeidspartij en werd in 1959 lid van het parlement.