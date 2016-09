Twee jongens sloegen scholier bijna dood

BONN/EUSKIRCHEN - De gruwelijke mishandeling van een twaalfjarige scholier in het West-Duitse Euskirchen is afgelopen week gepleegd door twee medescholieren.

De afdeling moordzaken van politiedistrict Bonn heeft bekendgemaakt dat het om twee kinderen van dezelfde leeftijd gaat.

Het slachtoffer raakte levensgevaarlijk gewond en ligt nog steeds in een Keuls ziekenhuis op de intensive care en wordt in een kunstmatige coma gehouden. Eerder was sprake van één verdachte.

De zaak heeft Duitsland geschokt. De politie beklemtoonde dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn dat leerkrachten of oudere scholieren dit hadden kunnen voorkomen. Wel wordt onderzocht of er bij het toezicht is gefaald.

Een andere twaalfjarige jongen heeft in Euskirchen aangifte gedaan van bedreiging met een mes. Het slachtoffer zou maandagavond in de buurt van het station met een mes zijn bedreigd door een jongen die hem afgelopen week ook op straat heeft geslagen.

De dader heeft volgens de politie niets te maken met de mishandelingszaak op de school.