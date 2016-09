'Referendum over president Venezuela in 2017'

CARACAS - Venezolanen kunnen begin volgend jaar in een referendum besluiten of president Nicolas Maduro mag aanblijven. Voorwaarde is wel dat tijdig voldoende handtekeningen worden opgehaald, meldde de Nationale Verkiezingsraad in het land.

Door ANP - 22-9-2016, 6:36 (Update 22-9-2016, 6:36)

De mededeling is een tegenvaller voor de oppositie. Tegenstanders van de socialistische leider zien hem het liefst dit jaar nog vertrekken. Als kiezers in 2016 besluiten om Maduro af te zetten, worden nieuwe verkiezingen gehouden. Bij een vertrek in 2017 zou zijn vicepresident het stokje overnemen.

De president is volgens peilingen uiterst impopulair. Venezuela verkeert in een diepe economische crisis. Aan de meest fundamentele goederen, van voedsel tot wc-papier, zijn ernstige tekorten.