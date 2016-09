Twee Fransen van terrorisme beschuldigd

ANP Twee Fransen van terrorisme beschuldigd

PARIJS - Twee Fransen die vrijdag werden aangehouden, zijn woensdag beschuldigd van terrorisme. Het gaat om een dertigjarige man uit Dole en een 39-jarige uit Roanne. Ze worden beschuldigd van ,,een samenzwering met het oog op een terroristische onderneming'', meldde justitie in Parijs.

Door ANP - 21-9-2016, 12:15 (Update 21-9-2016, 12:15)

Beiden zijn bekenden van de in 2012 naar Syrië vertrokken Franse jihadist Rachid Kassim (29). Kassim wordt gezien als een belangrijke inspiratiebron voor plegers van recente aanslagen in Frankrijk. De twee zijn in contact met Kassim gebleven, nadat die naar het Syrië van de soennitische extremisten van Islamitische Staat was vertrokken.

Kassim zou direct of indirect hebben aangespoord tot min of meer geïmproviseerde aanslagen zoals de moord in juni op een politieman en zijn vriendin in een dorp circa 40 kilometer ten westen van Parijs en de moord in juli op een priester bij Rouen.