ANP 'Vader waarschuwde voor terroristische zoon'

NEW YORK - De vader van de verdachte van de aanslagen in New York en New Jersey waarschuwde de politie twee jaar geleden al dat zijn zoon een terrorist was. Dat meldt The New York Times op basis van bronnen bij de politie.

Door ANP - 20-9-2016, 18:18 (Update 20-9-2016, 18:18)

Ahmad Khan Rahami werd in 2014 aangehouden door de politie op verdenking van het neersteken van zijn broer. Zijn vader vertelde de politie toen dat zijn zoon een terrorist was, wat ertoe leidde dat de FBI een onderzoek instelde. De vader trok zijn verklaring later echter in.

Rahami wordt ervan verdacht het brein achter drie aanslagen te zijn: In Seaside Park en Elizabeth in de staat New Jersey, en in Manhattan, het centrum van New York. Een vierde bom, eveneens in New York, ging niet af.