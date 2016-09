Verkiezingen beëindigen problemen Labour niet

ANP Verkiezingen beëindigen problemen Labour niet

LONDEN - De Britse oppositiepartij Labour beslist zaterdag voor de tweede keer binnen een jaar wie de partij moet gaan leiden. Of dat nou de omstreden Jeremy Corbyn blijft of zijn uitdager Owen Smith wordt, de partij lijkt nog lang niet uit de problemen.

Door ANP - 20-9-2016, 14:18 (Update 20-9-2016, 14:18)

Corbyn won vorig jaar verrassend de leiderschapsverkiezingen met bijna 60 procent van de Labour-kiezers achter zich en geniet nog altijd het vertrouwen van een belangrijk deel van de achterban. De verwachting is dan ook dat hij zaterdag tijdens een speciaal congres in Liverpool opnieuw op het schild wordt gehesen, maar daarmee is de eenheid in de partij nog niet hersteld.

Een belangrijk deel van de Labourparlementariërs is uiterst kritisch over Corbyn, die eerder dit jaar een motie van wantrouwen in de fractie verloor met 172 stemmen tegen en 40 voor zijn leiderschap. Critici verwijten hem dat hij te lauw campagne heeft gevoerd om in de Europese Unie te blijven en vinden zijn koers te links.

Rug

De vraag is nu wat er gebeurt als Corbyn ook na zaterdag in het zadel blijft. Het is lang niet zeker dat de Lagerhuisleden zich in dat geval achter hem zullen scharen om als eenheid de strijd aan te binden met de nieuwe regering van premier Theresa May.

Veel zogeheten frontbenchers, de leden van het Labourschaduwkabinet, hebben Corbyn de afgelopen maanden de rug toegekeerd. Het zal hem grote moeite kosten voldoende kandidaten te vinden om een nieuw schaduwkabinet samen te stellen.

In Londen gaan geruchten over een mogelijke splitsing van de Labourfractie. Waarschijnlijker is het dat binnen de fractie een minifractie ontstaat. Na de eerste verkiezing vormde zich binnen Labour de groep Momentum, medestanders van Corbyn die de ruggengraat van zijn beweging vormen. Zijn tegenstanders vormen binnen de fractie mogelijk een soortgelijke groepering, waarmee een splitsing in twee nieuwe partijen kan worden voorkomen.