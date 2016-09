'Verdachte New York geen terrorist'

NEW YORK - De Amerikaanse autoriteiten hebben geen enkele reden om aan te nemen dat de verdachte die is opgepakt voor de aanslag in New York, betrokken is bij een terroristische cel. Dat zei Andrew Cuomo, gouverneur van de staat New York, in een interview met MSNBC. Door een aanslag in de uitgaanswijk Chelsea raakten zaterdag 29 mensen gewond. Ook zou de gearresteerde man betrokken zijn bij een bomaanslag in New Jersey op zaterdag.

Door ANP - 20-9-2016, 1:34 (Update 20-9-2016, 2:20)

De arrestant is de 28-jarige Ahmad Khan Rahami, die is geboren in Afghanistan. ,,Er is geen Rahami-cel en ook van Rahami zelf komt geen dreiging af. Dit gevaar is van de baan, maar morgen is er weer een nieuwe dag,'' aldus Cuomo. De verdachte zat eerder in de cel omdat hij weigerde enkele snelheidsboetes te betalen. Ook werd hij in 2014 verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij, maar dat kon echter niet bewezen worden.

Rahami is inmiddels aangeklaagd voor poging tot moord op politieagenten, aldus de Amerikaanse aanklager. Ook wordt hij aangeklaagd voor ,,illegaal wapenbezit en illegaal wapenbezit met een onwettig doel''. Er is 5,2 miljoen dollar borg geëist. Er ligt nog geen aanklacht in relatie tot de bomaanslag.

Nadat zijn huis in Elizabeth was doorzocht, werd Rahami maandag in Linden (New Jersey) in de boeien geslagen na een vuurgevecht. Twee agenten raakten gewond. Een werd geraakt in zijn kogelwerende vest, de andere agent werd in zijn hand geschoten.

Rahami zou volgens Amerikaanse media rechten hebben gestudeerd voordat hij met zijn studie stopte. Op de middelbare school werd hij omschreven als de ,,clown van de klas.'' Niet lang geleden zou hij actief geworden zijn binnen de moslimgemeenschap. Volgens een vriend bezocht Rahami een paar jaar geleden Afghanistan.