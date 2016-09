Wijk in Miami zikavrij verklaard

MIAMI - De wijk in Miami die deze zomer werd opgeschrikt door een plotselinge uitbraak van het zikavirus, geldt niet langer als 'bedreigd gebied'. In Wynwood zijn de voorbije 45 dagen geen nieuwe besmettingsgevallen geconstateerd. Dat heeft de gouverneur van Florida, Rick Scott, maandag bekendgemaakt. De buurt is daarmee officieel zikavrij.

Door ANP - 19-9-2016, 18:56 (Update 19-9-2016, 18:56)

,,Iedereen kan nu met een gerust hart hiernaartoe komen en zich vermaken'', zei Scott tijdens een persconferentie. ,,We hadden een probleem, iedereen nam dat serieus en we hebben het opgelost.'' Waakzaamheid en doelgericht overheidsbeleid blijven echter nodig om te voorkomen dat de infectie opnieuw de kop opsteekt in Florida of elders.

Het trendy Wynwood werd in juli de eerste plaats in de Verenigde Staten waar de gevreesde ziekte uitbrak door overbrenging van het virus door inheemse muggen. Tot dat moment hadden besmette Amerikanen zika opgelopen in het buitenland.