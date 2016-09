Verdachte bommenlegger New York aangehouden

NEW YORK - De Amerikaanse politie heeft maandag de man aangehouden die wordt verdacht van het leggen van de bommen in New York en New Jersey. Enkele kwamen tot ontploffing. Door een aanslag in de uitgaanswijk Chelsea raakten zaterdag 29 mensen gewond.

19-9-2016

De arrestant is de 28-jarige Ahmad Khan Rahami, die is geboren in Afghanistan. Nadat zijn huis in Elizabeth was doorzocht, werd hij enkele uren later in het naburige Linden in de boeien geslagen na een vuurgevecht. Hij liep verscheidene verwondingen op maar was bij bewustzijn en verkeert niet in levensgevaar, zei een politiewoordvoerder. Op tv-beelden was te zien dat de verdachte op een brancard wordt afgevoerd.

Ook twee agenten raakten door de schietpartij gewond, maar niet ernstig. Een werd gered door zijn kogelwerende vest, de ander werd vermoedelijk getroffen door rondvliegende glassplinters.

Motief

Khan stond volgens de FBI niet op een lijst met mogelijke terreurverdachten. Over de achtergrond van zijn daden is nog niets bekend, maar er werd vanaf het begin rekening gehouden met een terroristisch motief. Hij zou een aantal jaren geleden terug zijn geweest in Afghanistan.

President Barack Obama wees maandag op het altijd dreigende gevaar van dit soort acties. Hij riep de bevolking op niet te aarzelen contact op te nemen met de lokale veiligheidsdiensten wanneer iets verdachts wordt opgemerkt. Obama zei ook dat er geen verband was tussen het plaatsen van deze explosieven en de aanval in de staat Minnesota. Daar stak een man zaterdag met een mes acht mensen neer. Hij werd door de politie doodgeschoten. Islamitische Staat claimde deze terreurdaad.