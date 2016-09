Kerry zegt dat hulp in Syrië onderweg is

NEW YORK - Eindelijk bereiken de vrachtwagens met humanitaire hulp de Syrische steden waar leger en rebellen tegenover elkaar staan. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry zei maandag dat acht of meer belegerde steden nu kunnen worden bevoorraad.

Door ANP - 19-9-2016, 15:54 (Update 19-9-2016, 15:54)

Kerry zei dat in New York bij de Verenigde Naties, vlak voor hij begon aan een onderhoud met de Tunesische president Beji Caid Essebi. Na een vraag hoe het staat met het staakt-het-vuren in Syrië, antwoordde hij: ,,Het ging vrij goed afgelopen nacht. De vrachtwagens bereiken vandaag acht of meer locaties. Laten we zien hoe het verder gaat."

Het grootste punt van frustratie de afgelopen week tijdens het bestand waren juist de tientallen vrachtwagens die met voedsel en goederen in Syrië en Turkije stilstonden. De reden was dat de Syrische regering weigerde de benodigde vervoersdocumenten af te geven. Nu het bestand maandagavond afloopt, komen de vrachtwagens plotseling in beweging.