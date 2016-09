Leger Syrië verlengt bestand niet

ANP Leger Syrië verlengt bestand niet

DAMASCUS/BEIROET - De Syrische strijdkrachten hebben niets gemeld over de eventuele verlenging van het bestand. Met ingang van maandag verstreek een staakt-het-vuren dat een week eerder was aangekondigd. Het bestand was afgekondigd op aandringen van Rusland en de VS. Volgens een Syrische functionaris is het bestandsakkoord mislukt.

Door ANP - 19-9-2016, 9:51 (Update 19-9-2016, 9:51)

Het zou hulporganisaties in staat stellen de vaak totaal geïsoleerde of belegerde slachtoffers van de voortslepende burgeroorlog hulp te bieden. De VN-chef voor humanitaire zaken, Stephen O'Brien, zei maandag teleurgesteld te zijn dat een konvooi met hulpgoederen van de VN nog steeds de Turkse grens over moet richting Aleppo. Naar schatting 275.000 mensen zitten daar vast zonder voedsel, water, beschutting of medische hulp, aldus O'Brien.