'Vijftal opgepakt in verband met bomaanslag'

NEW YORK - Vijf personen zijn opgepakt in verband met de bomexplosie in New York zaterdagnacht. ABC News berichtte dit maandagochtend.

Door ANP - 19-9-2016, 5:49 (Update 19-9-2016, 5:49)

De verdachten werden aangehouden door de FBI en de New York Police Departement (NYPD) toen ze een brug tussen Brooklyn en Staten Island wilden oversteken.

In de nacht van zaterdag op zondag werd de New Yorkse wijk Chelsea opgeschrikt door een bomexplosie. Daarbij raakten 29 mensen gewond. De FBI onderzoekt de motieven van de daders en kijkt naar een mogelijke terroristische inslag.