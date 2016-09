FBI onderzoekt verband tussen drie aanslagen

NEW YORK - De FBI onderzoekt of er een verband is tussen de drie aanslagen in de Verenigde Staten afgelopen weekeinde. Bij bomaanslagen in New Jersey en New York en een steekpartij in Minnesota raakten in totaal 38 mensen gewond. De federale politie bekijkt nu of de bommen gebruikt in New Jersey en New York overeenkomen en of er een verband is tussen de drie aanslagen.

Door ANP - 19-9-2016, 3:04 (Update 19-9-2016, 3:04)

In New Jersey ontplofte zaterdag een pijpbom zonder slachtoffers te maken. In de nacht van zaterdag op zondag werd de New Yorkse wijk Chelsea opgeschrikt door een bomexplosie. Daarbij raakten 29 mensen gewond. Een bom die even verderop werd gevonden lijkt op de spijkerbom gebruikt bij de aanslag tijdens de marathon van Boston in 2013.

Terreurbeweging Islamitische Staat (IS) eiste alleen de verantwoordelijkheid op voor de steekpartij in Minnesota. Daar stak een man in een winkelcentrum in St. Cloud negen mensen.

De Amerikaanse politie beschrijft de drie aanslagen als bewuste criminele aanvallen met mogelijk terroristische inslag. Verder onderzoek moet uitwijzen wat de exacte motieven zijn.