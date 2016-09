New York zet extra agenten in

NEW YORK - New York krijgt duizend man extra veiligheidspersoneel. Na de explosie van afgelopen zaterdag moeten de agenten en leden van de Nationale Garde zorgen voor een groter gevoel van veiligheid, aldus gouverneur van de staat Andrew Cuomo. De explosie verwondde 29 mensen, eentje raakte zwaargewond.

Door ANP - 18-9-2016, 17:16 (Update 18-9-2016, 17:16)

,,We mogen ons gelukkig prijzen dat er geen doden zijn gevallen'', zei Cuomo op een persconferentie. ,,Maar we laten ze niet winnen. Ze willen terreur zaaien, ze willen angst aanjagen, ze willen dat mensen zich zorgen maken, of ze nog wel naar New York kunnen komen via een brug of via de metro.''

Er zijn nog geen arrestaties verricht. De politie is druk bezig met een onderzoek en bekijkt onder meer de beelden van bewakingscamera's.