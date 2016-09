Rusland wil spoedzitting V-raad na aanval VS

MOSKOU - Rusland heeft zaterdag om een spoedzitting van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gevraagd nadat vliegtuigen van de Amerikaanse coalitie in het oosten van Syrië stellingen van het Syrische regeringsleger hadden aangevallen.

Door ANP - 17-9-2016, 23:13 (Update 17-9-2016, 23:13)

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de aanval het akkoord met de Verenigde Staten over een staakt-het-vuren in Syrië in gevaar brengt. Volgens het ministerie moet geconcludeerd worden dat de VS in Syrië samenspannen met de terreurgroep Islamitische Staat.

Bij de luchtaanval op een legerpost in Deir al-Zor kwamen tientallen Syrische militairen om het leven en raakten meer dan honderd gewond. De Amerikaanse militaire leiding zei dat de aanval meteen werd afgebroken toen duidelijk werd dat een Syrische legerpost was geraakt. De coalitie zou Syrische regeringstroepen ,,nooit opzettelijk aanvallen''.