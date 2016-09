Auto van Frauke Petry (AfD) in brand gestoken

ANP Auto van Frauke Petry (AfD) in brand gestoken

LEIPZIG - Onbekenden hebben vrijdagavond in Leipzig de auto van Frauke Petry, de leider van de anti-immigratiepartij Alternative für Deutschland, in brand gestoken. Dat heeft de politie zaterdag in de Oost-Duitse stad meegedeeld. De verantwoordelijkheid is tot dusver niet opgeëist.

Door ANP - 17-9-2016, 16:42 (Update 17-9-2016, 16:42)

Vorig jaar werd de auto van de nummer twee van de AfD, Beatrix von Storch, in brand gestoken in Berlijn.

De rechtse AfD heeft veel steun gekregen van kiezers die het oneens zijn met het opendeurbeleid van bondskanselier Angela Merkel ten aanzien van asielzoekers. Bij de deelstaatverkiezingen twee weken geleden in Mecklenburg-Vorpommern behaalde de AfD 20,8 procent van de stemmen, waarmee zij de CDU van Merkel naar de derde plaats verwees. Voor de partij van Merkel dreigt zondag een nieuwe nederlaag in de verkiezingen in Berlijn.