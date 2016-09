Scherp veiligheidstoezicht bij Oktoberfest

ANP Scherp veiligheidstoezicht bij Oktoberfest

MÜNCHEN - Met twee ferme klappen heeft burgemeester Dieter Reiter van München zaterdag stipt op het middaguur het eerste vat bier aangeslagen voor de viering van het 183e Oktoberfest.

Door ANP - 17-9-2016, 12:44 (Update 17-9-2016, 12:44)

Volgens traditie kreeg de minister-president van Beieren, Horst Seehofer (CSU), de eerste pul met bier aangereikt.

Na de schietpartij in de Beierse metropool in juli en de aanslagen in Würzburg en Ansbach zijn de veiligheidsmaatregelen verscherpt. Tassen en rugzakken moesten ditmaal worden thuisgelaten. Vanwege de regen waren paraplu's wel toegestaan. Op het feestterrein op de Theresienwiese is cameratoezicht geïnstalleerd en alle bezoekers worden gecontroleerd.

De politie van München zet zeshonderd agenten in, honderd meer dan gebruikelijk. Tot en met 3 oktober worden zes miljoen bezoekers verwacht op het Oktoberfest.