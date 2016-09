Spullen van Reagan worden geveild

NEW YORK - Meer dan zevenhonderd persoonlijke eigendommen van voormalige Amerikaanse president Ronald Reagan en zijn vrouw Nancy komen vanaf maandag onder de hamer bij veilinghuis Christie's in New York. Naar verwachting levert de verkoop omgerekend ongeveer 1,8 miljoen euro op.

Door ANP - 16-9-2016, 22:34 (Update 16-9-2016, 22:34)

De opbrengst gaat in zijn geheel naar The Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute, die onder meer de kunstsector steunt. Het topstuk van de veiling is een ketting van Nancy van diamant en goud van de beroemde juwelier Van Cleef & Arpels, die vermoedelijk tussen de 27.000 en 45.000 euro zal opbrengen. Een paar cowboylaarzen van Ronald wordt geschat op 18.000 euro.

Ronald Reagan stierf in 2004 op 93-jarige leeftijd. Zijn echtgenote stierf in maart dit jaar. Ze werd 94.