Krugerpark deelt vlees buffels en nijlpaarden uit

SKUKUZA - Een slachthuis in het wereldberoemde Krugerpark in Zuid-Afrika draait sinds kort weer op volle toeren. De overheid heeft besloten honderden buffels en nijlpaarden af te schieten. Het vlees wordt op scholen uitgedeeld in omliggende arme dorpen.

Door Joël Roerig - 17-9-2016, 7:00 (Update 17-9-2016, 7:00)

De slachting van zeker 350 dieren helpt volgens de autoriteiten om het effect van de droogte te temperen. Maar diverse bronnen bevestigen dat de renovatie van het slachthuis in Skukuza is al veel eerder begonnen. „Het lijkt erop dat dit een rookgordijn is voor...