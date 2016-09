Europa stelt prioriteiten voor toekomst

BRATISLAVA - Banen scheppen, Europa veiliger maken en illegale migratie tegengaan. Dat zijn de thema’s waarmee 27 Europese regeringsleiders het gedeukte vertrouwen in de Europese Unie willen herstellen, zo bleek vrijdag na afloop van de top in Bratislava over de toekomst van de EU.

De toestand van de EU is kritiek na het brexitreferendum, zo schetste de Duitse bondskanselier Angela Merkel de noodzaak tot actie. ,,We hebben een gevoel van solidariteit nodig.'' De ,,Bratislava-agenda’’ wordt de komende weken en maanden met volle kracht uitgewerkt, zeiden Merkel en de Franse president François Hollande na afloop.

,,Terug naar de kerntaken’’, was de samenvatting van premier Mark Rutte. ,,Iedereen is het erover eens dat we ons moeten concentreren op het creëren van banen, de bestrijding van terrorisme en het onder controle houden van de migratiestromen.'' Hij benadrukte dat lidstaten vooral moeten uitvoeren wat ze eerder hebben afgesproken. En de Europese Commissie moet de teugels van de handhaving strak houden, aldus Rutte.

Onenigheid

De top was bedoeld om de onenigheid over de koers van de EU te bedwingen en - in de woorden van de Italiaanse premier Matteo Renzi - ,,Europa samen een hart, een identiteit te geven''. Toch bleven veel landen hun vertrouwde stellingen betrekken. Oost-Europese landen als Polen, Hongarije en Slowakije benadrukten opnieuw hun onwil om verplicht vluchtelingen op te nemen. En Zuid-Europese landen herhaalden hun wens voor soepelere toepassing van de begrotingsregels.

Een concreet antwoord op de verdeeldheid, het populisme en de euroscepsis ligt er dus nog niet. In februari is een volgende bijeenkomst gepland op Malta, waarna er in maart op een top in Rome spijkers met koppen moeten worden geslagen.