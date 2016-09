Doden bij aanslag moskee in Pakistan

ISLAMABAD - Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 25 doden gevallen. De aanslag had plaats tijdens het vrijdaggebed toen de moskee vol gelovigen zat. Ten minste dertig mensen raakten gewond.

Door ANP - 16-9-2016, 16:22 (Update 16-9-2016, 16:22)

De aanval was in het dorp Payee Khanin in het grensgebied met Afghanistan. In deze regio, waar de centrale regering weinig controle heeft, maken stammen grotendeels de dienst uit. Het gebied wordt gezien als een broeinest van extremisme.

De dader zou 'Allahu Akbar' (God is de grootste) hebben geroepen voor hij zichzelf opblies, meldde een functionaris in het gebied.