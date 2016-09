Italiaanse ex-president Ciampi overleden

ROME - Ex-president Carlo Azeglio Ciampi van Italië is vrijdag op 95-jarige leeftijd in Rome overleden. Ciampi was president van het land van mei 1999 tot mei 2006. Eerder was hij in de jaren negentig onder meer premier en minister van Financiën. Ook was hij de baas van de centrale bank van 1979 tot 1993.

Door ANP - 16-9-2016, 12:48 (Update 16-9-2016, 13:12)

De ambtsperiode van president Carlo Azeglio Ciampi stond onder meer in het teken van de bescherming van de Italiaanse grondwet. Hij weigerde verscheidene wetsvoorstellen te tekenen die de regering van premier Silvio Berlusconi probeerde door te voeren. Zo keerde hij zich tegen de pogingen van de premier om de macht van het Openbaar Ministerie in te perken.

Onder het Italiaanse volk was Ciampi zeer geliefd. De Italianen noemden hem wel 'presidente con anima’, de president met ziel. Hij werd geroemd om zijn eenvoud, rust en integriteit.

Verdeeldheid

Ciampi werd op 9 december 1920 in Livorno geboren en studeerde filosofie en rechten. Hij ging in 1946 bij de centrale bank werken. Daar schopte hij het in oktober 1979 tot president.

Ciampi bleef aan tot 1993, toen hij als eerste niet-parlementariër premier werd. Al na een jaar bood de partijloze Ciampi zijn ontslag aan na verdeeldheid in het parlement over het tijdstip van verkiezingen. In de regeringen van Romano Prodi en Massimo d’Alema kreeg Ciampi daarna de kans zich als minister van de schatkist te bewijzen.

Met een grote meerderheid koos het parlement Ciampi in 1999 tot president. Hij had dat vooral te danken aan zijn goede prestaties als bewindsman. Hij speelde zo een belangrijke rol bij het loodsen van ItaIië in de groep eurolanden.