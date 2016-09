Duitse spoor wil pepperspray tegen agressie

HAMBURG - De Duitse spoorwegen zijn de agressie tegen de eigen medewerkers in de treinen zat. Het bedrijf neemt maatregelen om het toenemend geweld in te dammen. Onderdeel daarvan is de invoering van pepperspray, waarmee conducteurs zich tegen agressievelingen kunnen wapenen.

Door ANP - 16-9-2016, 11:27 (Update 16-9-2016, 11:27)

Ook het inzetten van communicatieapparatuur om snel alarm te slaan, staat op de agenda voor het overleg met politie en vakbonden. Daarnaast zou het personeel bodycams moeten krijgen en beter moeten worden getraind. Verder wordt overwogen beveiligingspersoneel met waakhonden op pad te sturen.

,,We laten ons door doorgedraaide lieden niet langer de kop zitten'', zegt de veiligheidschef van spoorwegbedrijf DB tegen Spiegel Online. In de eerste helft van dit jaar werd het spoorpersoneel in Duitsland meer dan 1100 keer slachtoffer van agressie, ruim een kwart meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het gaat daarbij om onder meer spugen, slaan en soms levensbedreigende aanvallen.