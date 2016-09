Hulpkonvooien Syrië wachten op groen licht

ALEPPO/GENÈVE - Hulpkonvooien van de Verenigde Naties en burgers in de belegerde Syrische steden wachten nog altijd op groen licht vanuit de regering in Damascus. De hulpkonvooien van de VN hebben nog steeds geen toestemming gekregen om verder te rijden, heeft VN-gezant Staffan de Mistura donderdag gezegd.

Door ANP - 16-9-2016, 6:58 (Update 16-9-2016, 6:58)

,,We hebben de papieren nog niet ontvangen, Dat moet zo snel mogelijk gebeuren'', aldus De Mistura. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Steinmeier liet donderdag weten dat de hulpkonvooien de komende dagen zullen rijden, als het staakt-het-vuren verder standhoudt.

Bij luchtaanvallen op IS-gebied in het oosten van Syrië zijn donderdag minstens elf burgers gedood, onder wie twee kinderen. Volgens het Syrische Observatorium van de Mensenrechten vielen bij bombardementen op Al-Majadin dertig gewonden. Het is onduidelijk of de VS of Rusland achter de aanvallen zat. Volgens Amak, de spreekbuis van IS, was er sprake van vijftien doden en was Rusland verantwoordelijk voor de aanval.