ANP Amerikaanse agent schiet 13-jarige dood

COLUMBUS - Een Amerikaanse politieagent heeft een dertienjarige zwarte jongen doodgeschoten die, naar later bleek, een speelgoedpistool op hem richtte. De jongen werd er volgens de politie van verdacht aan een roofoverval te hebben meegedaan en daarom wilde de politie hem aanhouden.

Door ANP - 15-9-2016, 20:43 (Update 15-9-2016, 20:43)

Na het schietincident werd de puber naar een kinderziekenhuis gebracht, waar hij aan zijn verwondingen overleed.

De burgemeester van Columbus, Andrew Ginther, bekritiseerde het feit dat de jongen überhaupt in het bezit van een nepwapen was: ,,Er is iets mis in onze maatschappij", aldus Ginther, ,,Vanwege onze wapengekte en de hang naar geweld is nu een dertienjarige gestorven."