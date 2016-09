EU-parlement stemt in met Britse commissaris

STRAATSBURG - Het Europees Parlement stemt in met de aanstelling van Sir Julian King als de nieuwe EU-commissaris voor Groot-Brittannië. Nadat de Engelsman maandag in Straatsburg aan de tand was gevoeld over zijn plannen in Brussel, zette het parlement donderdag het licht op groen.

Door ANP - 15-9-2016, 14:19 (Update 15-9-2016, 14:19)

King is door de nieuwe Britse regering voorgedragen als opvolger van Jonathan Hill, die opstapte na het 'brexit'-referendum in juni. Hill vond dat hij niet kon aanblijven nu het Verenigd Koninkrijk het EU-lidmaatschap wil opzeggen. Zijn gevoelige portefeuille (Financiële Diensten) is overgenomen door de Letse commissaris Valdis Dombrovskis. King krijgt de nieuwe portefeuille Veiligheidsunie.

De aanstelling van King wordt door 394 parlementariërs gesteund, 161 zijn tegen en er waren 83 onthoudingen. De lidstaten moeten de benoeming bekrachtigen. Omdat het Verenigd Koninkrijk nog officieel EU-lid is, moet het een vertegenwoordiger in de Europese Commissie hebben.