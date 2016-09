Aleppo wacht nog steeds op hulp

ANP Aleppo wacht nog steeds op hulp

ALEPPO - Ondanks de tijdelijke wapenstilstand in Syrië laten de eerste hulpkonvooien voor honderdduizenden behoeftige burgers in belegerde gebieden op zich wachten. Aan de Turkse grens staat een twintigtal vrachtwagens klaar om richting Aleppo te vertrekken, maar de weg er naar toe is nog altijd niet vrijgegeven omdat de strijdende partijen nog niet begonnen zijn zich terug te trekken.

Door ANP - 15-9-2016, 12:57 (Update 15-9-2016, 12:57)

Regeringstroepen kregen een deel van de weg in juli in handen. De verovering was onderdeel van een campagne om de opstandelingen in de noordelijke stad te omsingelen en van de buitenwereld af te snijden. De rebellen weigeren nu hun posities op te geven. ,,Als het regime zich 500 meter terugtrekt, ten oosten en ten westen van de weg, dan kunnen onze jongens zich wat terugtrekken'', zei Zakaria Malahifji van de rebellengroep Fastaqim. ,,Maar het regime doet niets.''