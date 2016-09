'Sinds bestand Syrië geen dode meer gevallen'

ANP 'Sinds bestand Syrië geen dode meer gevallen'

BEIROET - Sinds de wapenstilstand in Syrië maandag inging is er weliswaar her en der nog gevochten, maar geen enkele dode gevallen. Beide kampen hebben zich nog enkele malen aan geweld bezondigd, stelt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.

Door ANP - 14-9-2016, 20:20 (Update 14-9-2016, 20:20)

Volgens het Observatorium, dat met hulp van activisten ter plaatse doorgaans betrouwbaar over het conflict in Syrië bericht, zijn er wel gewonden gevallen en is materiële schade aangericht. Een aantal rebellengroepen beschoten stellingen van regeringstroepen. Ook het leger en regeringsgezinde strijders voerden enkele bombardementen uit, constateerde het Observatorium.

Eerder op de dag klaagde Rusland, een van de geestelijk vaders van het staakt-het-vuren, nog dat de rebellen zich niet aan het bestand houden. Rusland dringt desalniettemin aan op een verlenging van de wapenstilstand, waarvan de eerste termijn woensdagavond zou aflopen.