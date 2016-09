Verband tussen Duitse verdachten en 'Parijs'

ANP Verband tussen Duitse verdachten en 'Parijs'

WIESBADEN - De drie terreurverdachten die dinsdag in Duitsland werden opgepakt werden waarschijnlijk door dezelfde mensensmokkelaar naar Europa gebracht als de daders achter de aanslagen in Parijs van vorig jaar. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière dinsdag gezegd. Hun reispapieren zouden ook op dezelfde plek zijn vervaardigd.

Door ANP - 13-9-2016, 13:18 (Update 13-9-2016, 13:18)

De Duitse ordediensten voerden dinsdag in alle vroegte invallen uit in Sleeswijk-Holstein. De operatie ging met groot machtsvertoon gepaard: meer dan tweehonderd agenten, onder meer van antiterreurdienst GSG9, waren erbij betrokken.

De drie verdachten hebben allen de Syrische nationaliteit en werden al langer door de veiligheidsdiensten in de gaten gehouden. Bij de invallen werden mobiele telefoons, opslagmedia en diverse documenten in beslag genomen. Volgens De Maizière is er op geen moment gevaar geweest voor Duitsland.

De mannen worden ervan verdacht in november in opdracht van terreurbeweging IS naar Duitsland te zijn gereisd. Een van de verdachten, Mahir al-H., zou vorig jaar in de Syrische stad Raqqa zijn getraind in het gebruik van wapens en explosieven. Of de drie al concrete plannen hadden voor een aanval kon het Openbaar Ministerie niet zeggen.