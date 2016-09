Turkije vraagt VS formeel om aanhouding Gülen

ANP Turkije vraagt VS formeel om aanhouding Gülen

ISTANBUL - Turkije heeft dinsdag de Verenigde Staten formeel om de arrestatie van Fethullah Gülen gevraagd, meldt de Turkse zender NTV. Het bewind in Ankara beschouwt de islamitische geleerde als het brein achter de mislukte couppoging van 15 juli.

Door ANP - 13-9-2016, 10:22 (Update 13-9-2016, 10:22)

De 75-jarige Gülen woont als sinds 1999 als balling in de Amerikaanse staat Pennsylvania.

De Turkse president Erdogan heeft de zaak onlangs tijdens de bijeenkomst van de G20 in China besproken met zijn Amerikaanse ambtgenoot Obama. De president van de VS heeft Erdogan bij die gelegenheid te verstaan gegeven dat de Amerikanen over de zaak beslissen op een zuiver wettelijke basis, niet op een politieke.