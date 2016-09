Hilary Clinton negeerde advies arts

WASHINGTON - De Democratische presidentskandidate Hillary Clinton heeft het advies van haar arts, om vijf dagen rust te nemen vanwege een longontsteking genegeerd. Ze dacht zelf dat het niet zo erg was. Dat zou ook de reden zijn dat ze niet openbaar had gemaakt, dat ze ziek was.

Door ANP - 13-9-2016, 3:25 (Update 13-9-2016, 3:25)

Bij de herdenking van de aanslag op de Twin Towers op 11 september werd Clinton ziek en verliet ze de herdenking. Eerst zei haar campagneteam dat dit door de hitte kwam, later gaf haar arts aan dat een longontsteking de oorzaak was.

De 68-jarige Democrate moest enkele bijeenkomsten afzeggen, maar claimt dat ze binnen enkele dagen de campagne weer geheel zal hervatten. ,,Ik voel me nu veel beter en had veel eerder rust moeten nemen.'' zo zei ze in een interview op CNN.