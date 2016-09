Eigenaar Bengalese inpakfabriek ondergedoken

DHAKA - De politie in Bangladesh is een onderzoek begonnen naar de eigenaar en zeven managers van een inpakfabriek van levensmiddelen en sigaretten in die zaterdag werd getroffen door een explosie en brand. Het dodental als gevolg van het ongeval liep maandag op tot 33. Enkele mensen worden nog vermist.

Door ANP - 12-9-2016, 20:05 (Update 12-9-2016, 20:05)

De eigenaar en de managers worden verdacht van dood door schuld. Alle acht zijn ondergedoken en de politie is op zoek naar hen. De betrokkenen hebben mogelijk ook bouw- en veiligheidsvoorschriften overtreden.

Eigenaar Syed Mokbul Hossain zei zaterdag dat de fabriek van Tampaco Foils in Tongi ,,aan alle voorschriften voldeed''. Maandag was Hossain, een voormalig parlementslid, telefonisch niet meer bereikbaar.

De brand was het ergste bedrijfsongeval in Bangladesh sinds de instorting van de kledingfabriek Rana Plaza in 2013, waardoor 1135 mensen omkwamen.