Cameron doet afstand van Lagerhuiszetel

LONDEN - Twee maanden na zijn aftreden als premier doet David Cameron ook afstand van zijn zetel in het Britse Lagerhuis. Na lang nadenken zegt hij tot het inzicht te zijn gekomen dat hij niet goed kan functioneren als 'backbencher', na het roer van staat in handen te hebben gehad.

Door ANP - 12-9-2016, 17:34 (Update 12-9-2016, 17:34)

Cameron trad in juni terug als premier en leider van de Conservatieve Partij, nadat de Britse kiezers er in een referendum voor hadden gestemd de Europese Unie te verlaten. In die functies is hij inmiddels opgevolgd door Theresa May, die de 'brexit' gestalte moet geven. Tegenover ITV zei de oud-premier zijn opvolgster niet voor de voeten te willen lopen. Sommige critici van de huidige premier zeggen dat zij een stuk naar rechts is opgeschoven vergeleken met de tijd dat zij minister van Binnenlandse Zaken was onder Cameron.

Door het vertrek van Cameron zijn tussentijdse verkiezingen nodig in het district Witney in Oxfordshire, dat hij in het Lagerhuis vertegenwoordigde.