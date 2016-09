'Jonge terreurverdachte vast in Frankrijk'

ANP 'Jonge terreurverdachte vast in Frankrijk'

PARIJS - De Franse politie heeft een vijftienjarige jongen aangehouden die van plan was een aanslag te plegen. Dat hebben bronnen bij de Franse justitie zondag gezegd.

Door ANP - 11-9-2016, 20:23 (Update 11-9-2016, 20:23)

De jongen stond volgens de bronnen sinds de aanslagen van 13 november in Parijs onder huisarrest, maar waarom wilden ze niet zeggen. Hij werd zaterdag gearresteerd en had plannen voor een aanslag in de Franse hoofdstad.

Een van de bronnen zei dat de verdachte in contact stond met Rashid Kassim, een vermoedelijke extremist in Syrië die ook banden heeft met een van de vrouwen die vorige week werden gearresteerd in verband met terreurplannen. De vrouw werd met drie andere vrouwen en drie mannen aangehouden nadat er in de buurt van de Notre Dame een auto was gevonden met gasflessen en jerrycans vol diesel.