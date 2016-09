Onlusten na verwijderen burgemeesters Turkije

ANP Onlusten na verwijderen burgemeesters Turkije

DIYARBAKIR - In het zuidoosten van Turkije is zondag gedemonstreerd tegen het besluit van de overheid om tientallen burgemeesters te vervangen door bewindvoerders. De politie moest traangas en waterkanonnen inzetten om betogers uiteen te drijven.

Door ANP - 11-9-2016, 18:10 (Update 11-9-2016, 18:10)

De nieuwe bewindvoerders beleefden onder meer een onrustige werkdag in Suruç, vlakbij de grens met Syrië. Daar verzamelden betogers zich volgens veiligheidsbronnen bij lokale overheidsgebouwen. Ook op andere plekken in de stad werd gedemonstreerd. Het was ook onrustig in de stad Diyarbakir en in de provincie Hakkâri, bij de grens met Irak.

De burgemeesters zijn afgezet omdat ze banden zouden hebben met de verboden Koerdische afscheidingsbeweging PKK of de beweging van de geestelijke Fethullah Gülen, berichtte de krant Hürriyet eerder. In 24 van de gemeenten was de pro-Koerdische Democratische Volkspartij (HDP) aan de macht.

Administratieve coup

De HDP heeft fel gereageerd op het verwijderen van de burgemeesters. De partij sprak over een ,,administratieve coup''. De Turkse minister Bekir Bozdag (Justitie) stelde op zijn beurt dat ,,gekozen worden functionarissen geen vrijbrief geeft om misdrijven te begaan''.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken liet weten dat wordt onderzocht of de 28 burgemeesters ,,hulp en ondersteuning'' hebben geboden aan de PKK of de beweging van Gülen. Zeker twaalf van de lokale bestuurders zouden al zijn opgepakt.

Ontslagen

Sinds de mislukte staatsgreep in Turkije zijn al meer dan honderdduizend mensen ontslagen of geschorst. Ten minste 40.000 personen zijn opgepakt omdat ze banden zouden hebben met de beweging van Gülen, die volgens de regering achter de couppoging zit.