Tsipras: Griekse economie veert op in 2017

THESSALONIKI - De Griekse economie zal in 2017 een opleving laten zien en een schuldenverlichting voor het land komt nabij. Dat zei de Griekse premier Alexis Tsipras zondag.

Door ANP - 11-9-2016, 13:36 (Update 11-9-2016, 13:42)

De Griekse premier vindt dat er zo snel mogelijk een afronding moet komen van het onderzoek naar de hervormingen die Athene moet uitvoeren om in aanmerking te komen voor extra noodsteun. Ook moet er een definitief besluit worden genomen over een verlichting van de enorme schuldenlast van Griekenland. Volgens Tsipras is schuldenverlichting noodzakelijk om het economisch herstel duurzaam en houdbaar te laten zijn.

Volgens Tsipras zorgt de onenigheid tussen de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over een schuldenverlichting voor schade aan de Griekse economie. Het vertrouwen van de markten en investeerders in Griekenland kan alleen worden hersteld als de EU en het IMF hun geschil over de schuldenverlichting bijleggen, stelde de premier.

Kritiek

De ministers van Financiën van de eurozone leverden vrijdag nog kritiek op Griekenland. Zij vinden dat Athene te traag is met het uitvoeren van de hervormingen die nodig zijn om in aanmerking te komen voor meer noodsteun. Daardoor kan een nieuwe uitbetaling van 2,8 miljard euro die voor deze maand was voorzien, mogelijk vertraging oplopen.

Verder moet Griekenland ook in aanmerking komen voor het obligatie-opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB), waardoor de leenkosten zouden dalen, aldus Tsipras.